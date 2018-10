Giovanili Massese, il bilancio del week end

Perde solo la Juniores, bene gli Allievi

Calcio Junior - JUNIORES NAZIONALI



Non è andata bene alla Juniores Nazionali di mister Marcello Conti nella gara interna di sabato 13 ottobre contro il Savona, valevole per la quinta giornata di campionato. I liguri sono andati in vantaggio sul finire del primo tempo, grazie al sigillo di Pecar Lucas. Nella ripresa, complice anche la doppia espulsione di Balestri (gomitata) e Biancardi (molto dubbia su un contrasto), i bianconeri non sono riusciti a pareggiare. Nel finale avrebbero avuto anche una ghiotta occasione con Alan Gonzalon ma il risultato è rimasto invariato fino al triplice fischio.



Formazione iniziale: Pinarelli, Biancardi, Vietina, Nardini, Groppi, Magazzù, Bonni, Antoniotti, Latif, Mazzei, Balestri (A disp. Barbieri, Rava, Galloni, Vernazza, Evani, Galloni). All. Conti



ALLIEVI REGIONALI



Grande prestazione invece per gli Allievi Regionali di mister Malfanti nella gara interna contro il Capezzano. Massese che passa in vantaggio alla prima azione con Lucaccini. Nella ripresa dopo un paio di occasioni importanti dei locali, gli ospiti sono sfortunati, colpendo un palo e trovando il portiere Ceccarelli pronto in una grande parata.



Formazione iniziale: Ceccarelli, Taibi, Gennuso, Bonati, Suzuky, Andreazzoli, Manfredi, Lezza, Leonardi, Lucaccini, Pasquè (A disp. Pirola, Queruti, Tioli, Baldini M., Baldini E., Fricia) All. Malfanti



LE ALTRE



Per quanto riguarda gli altri risultati delle giovanili, bene gli Allievi B, che passano per 5-2 a Ricortola, e i Giovanissimi A, vincebti in casa per 2-1 sul Don Bosco Fossone. Un pareggio invece, sempre contro il Don Bosco Fossone, per i Giovanissimi B.