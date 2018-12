Giovanili Massese, Allievi Regionali ko

Vittorie degli Allievi B 2003 e dei Giovanisismi A 2004.

Calcio Junior - Un weekend tra luci ed ombre quello appena trascorso per quanto concerne il settore giovanile della Massese. Gli allievi regionali 2002 sono stati battuti in casa dal Jolly Montemurlo che è passato per due a zero. Dalle competizioni provinciali invece arrivano buone notizie. Gli Allievi B 2003 passano al Montuschi di Nazzano in casa dell'Oratorio per 4-1. Vittoria anche per i Giovanissimi A 2004 che si impongono in casa per 2-1 sul Camaiore. Pareggio per 1-1 infine per i Giovanissimi B 2005 sul terreno del Versilia



Il tabellino degli Allievi Regionali 2002.



MASSESE-JOLLY MONTEMURLO 0-2

MASSESE: Ceccarelli, Baldini M., Gennuso, Veschi, Andreazzoli, Tioli, Queruti, Lezza, Pasqué, Lucaccini, Manfredi. (A disp. Pirola, Strenta, Suzuki, Taibi, Fricia, Baldini E.). All. Vergazzoli.

JOLLY MONTEMURLO: Pigna, De Chiara, Zipoli, Ingrassia, Buzukja, Bonelli, Costantini, Fabozzi, Del Re, Fici, Nesti. (A disp. Michelagnoli, Di Tirro, Cirri, Cioni, Rosi).

ARBITRO: Latorraca di Carrara.

RETI: 8’ Del Re, 67’ Nesti.