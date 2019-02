Giovanili, l´Atletico Carrara ospite del Torino

Lunedi scorso una delegazione di dirigenti, capitanata dal vice presidente Michele Piccini , e di tecnici della scuola calcio e del settore giovanile, sono stati ospitati dal club granata

Calcio Junior - Lunedi 28 gennaio una delegazione di dirigenti, capitanata dal vice presidente Michele Piccini , e di tecnici della scuola calcio e del settore giovanile, sono stati ospitati dal Torino Calcio per una giornata di studio denominata Fidelity Day.



Dopo una mattinata dedicata alla formazione in aula, nel pomeriggio i tecnici hanno partecipato ad una seduta pratica sul campo assieme agli istruttori del Torino.

Nel mezzo una gradita visita allo storico stadio Filadelfia dove era in programma il match Torino-Palermo valido per il campionato primavera.



Il Torino ricambiera' la visita lunedi 25 febbraio quando il Direttore di "Torino Academy" Teodoro Coppola scendera' alla Fossa dei Leoni per una giornata con tecnici e giovani atleti.



>Nella foto il dirigente nerazzurro Riccardo Rinaldi con mister Igor Menichini allo Stadio del Toro