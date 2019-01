Giovanili, i convocati per le Rappresentative

Lunedi 21 gennaio Allievi B 2003 e Giovanissimi B 2005 in campo a Fossone e Covetta

Calcio Junior - RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE ALLIEVI B 2003 UNDER 16



La Commissione tecnica ha reso noti i nominativi dei calciatori convocati per lunedì 21 gennaio 2019 ore 14.45 (inizio allenamento ore 15.00) presso il Campo Sportivo “D.Boni" Via Fosdinovo, 13 - Fossone (MS) per partecipare ad un allenamento contro la formazione Allievi 2002 della Società DON BOSCO FOSSONE, al fine di formare la rappresentativa che parteciperà al “XXXII Trofeo Toscana - VIII Torneo Regionale Marco Orlandi”.



ACADEMY MASSA MONTIGNOSO: DELLA BONA Giacomo

AULLESE 1919: BERETTIERI Mattia, BORTOLASI Lorenzo, LOMBARDO Erik, PENNUCCI Cristian

DON BOSCO FOSSONE: GIANNETTI Nicola, PIZZICONI Giulio Augusto

MASSESE 1919: MARCHI Tommaso Lapo, MOSTI Andrea, NICODEMI Andrea Nino, PIERONI Andrea

ORATORIO NAZZANO CARRARA: MORUZZI Alessandro

PONTREMOLESE 1919: FORMENTINI Matteo, PLICANTI Francesco, RAZZINI Riccardo

RICORTOLA: BRACIA Francesco, MAGGIANI Gian Andrea

SAN MARCO AVENZA: BABBINI Daniele, BRAIDA Mattia, BISELLI Gianluca, PALLAI Giulio, ROSSI Mattia



Responsabile Rappresentativa: Sig. Andrea ANTONIOLI

COMMISSARIO TECNICO: Sig. Giorgio CRICCA

COORDINATORE RAPPRESENTATIVA: Sig. Claudio VATTERONI /Sig. Francesco BELLÉ

MEDICO: Dott. Pietro TENEGGI

MASSAGGIATORE: Sig. Piero MOSTI







RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE GIOVANISSIMI B 2005 UNDER 14



La Commissione tecnica ha reso noti i nominativi dei calciatori convocati per lunedì 21 gennaio 2019 ore 14.45 (inizio allenamento ore 15.00) presso il Centro Sportivo “Paolo Deste” P.zza A. Baracchini, 1 - Avenza (MS) per partecipare ad un allenamento, al fine di formare la rappresentativa che parteciperà al “XXXII Trofeo Toscana - VIII Torneo Regionale Marco Orlandi”.



ATLETICO CARRARA DEI MARMI: AGNESINI Tommaso, MAZZUCCHELLI Pietro, PASQUINI Emanuele, SAULLE Davide

AULLESE 1919: FORFORI Manuele, PUCCI Dunkan, TIBERTI Gioele, TONELLI Samuele

DON BOSCO FOSSONE: MELEGARI Lorenzo, MICUCCI Matias, SACCAGGI Cristian

MASSESE 1919: DELLA BONA Mattia, MENCHINI Filippo, TONGIANI Cristian

PONTREMOLESE 1919: GADDARI Younes, TARANTOLA Andrea

RICORTOLA: FINELLI Matteo

SAN MARCO AVENZA: CARO Emanuele, MAZZANTI Jacopo, MARIONI Andrea, MENCONI Riccardo



Responsabile Rappresentativa: Sig. Andrea ANTONIOLI

COMMISSARIO TECNICO: Sig. Carlo Corrado GRASSI

COORDINATORE RAPPRESENTATIVA: Sig. Claudio VATTERONI / Sig. Francesco BELLÉ

MEDICO Dott. Luigi CHERUBINI

MASSAGGIATORE Sig. Emilio TACCHINI