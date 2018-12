Giovanili Fossone, si è svolta la prima giornata didattica Atalanta

La seconda giornata si svolgerà nel mese di febbraio 2019

Calcio Junior - Lunedì 3 Dicembre presso il campo sportivo "Duilio Boni" di Fossone si è svolta la prima giornata didattica come società affiliata Atalanta B.C alla presenza del Dott. Stefano Bonaccorso, Responsabile Attività di Base.



La giornata è iniziata con una seduta tecnica - coordinativa riservata a tutti i portieri della società DBF dal 2010 al 2002, durante le quale è stato assistito dai preparatori Cantarelli e Passavanti ed è continuata con la seduta di formazione di tutti gli Istruttori - Tecnici DBF che hanno svolto esercitazioni in campo e riflessioni in aula.



La serata si è conclusa con l'incontro con le famiglie, a cui erano presenti molti genitori e atleti, per illustrare le opportunità formative nate grazie alla preziosa collaborazione tra il Don Bosco Fossone ed il vivaio giovanile più importante d'Italia (formazione Tecnici, allenamenti al centro sportivo di Zingonia e visita allo stadio per gare casalinghe, summer camp a Fossone e partecipazioni a importanti tornei nazionali organizzati da Atalanta), sottolineando l'importanza per i ragazzi di fare calcio, perchè contribuisce allo sviluppo delle capacità motorie, cognitive e relazionali.



C'è stato un confronto su varie problematiche riscontrate dai genitori nel far coincidere la vita scolastica e quella sportiva, arrivando a concludere che fare calcio è fondamentale per la crescita sana e corretta di ogni bambino.



