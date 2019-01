Giovanili Fossone, Allievi interprovinciali: si gioca il derby

Juniores regionali, periodo negativo

Calcio Junior - La formazione Juniores Regionale allenata da Tavarini proveniente da un risultato negativo contro il Lanciotto per 2-1 incontra il Montecatini squadra che staziona nella zona play off. Gli uomini del Don Bosco fossone dopo le ultime sconfitte sono precipitati in una brutta zona di classifica, a 5 punti dalla zona play out, dopo un buon inizio di campionato che li aveva contraddistinti. I giocatori di Tavarini privi di Bertini, squalificato, e Rolla, alle prese con problemi fisici, dovranno giocare una gara tutta di grinta, nella consapevolezza di ottenere un buon risultato, questo è l'obbiettivo che si aspetta la società per riprendere il giusto cammino.



Nel Campionato Interprovinciale gli Allievi B di Cia provenienti dalla sconfitta, pur giocano bene, in quelli di Aulla alla prima giornata per 2-0. Al Duilio Boni di fossone si presenta la San Marco in una gara che oltre ad essere un derby e uno scontro importante, poiché la squadra di via covetta è ben organizzata con elementi importanti, sarà un incontro ad alto gradimento con due squadre che vogliono dire la sua in campionato.