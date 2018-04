Giovanili Don Bosco Fossone, si torna in campo per il rush finale

Tutte impegnate le quattro formazioni giallorossoblu

Calcio Junior - Nonostante la salvezza acquisita da parte della Juniores Regionale, in casa Don Bosco Fossone si registra la sconfitta casalinga di domenica passata con il S.Miniato Basso, in una partita dove la formazione giallorossoblu doveva stravincere ma ha buttato al vento hanno molte occasioni, tanto che la partita si è conclusa per 2-3 per gli avversari. Domani pomeriggio ultima giornata a Prato contro lo Zenit Audax per cercare di coronare la stagione con una vittoria.



Gli Allievi Regionali allenati da Massimo Taurino, che vengono da una vittoria casalinga contro il Capezzano per 3-2, con reti di Patanè, Del Santo e Antonelli, domenica saranno a Pieve S. Paolo, a due giornate dal termine, dove servono tre punti per la matematica salvezza e quindi un obbiettivo da centrare.



Passiamo ai Giovanissimi Regionali di Bertini a Montemurlo che sul campo di Fossone attendono la capolista Capezzano, squadra in salute con 100 reti all'attivo. Dopo questo incontro partite decisive contro Aullese e Coiano, c'è il rischio di non salvarsi quindi partite delicate da giocare con il coltello tra i denti.



Concludono il week end calcistico giallorossoblu i giovanissimi provinciali di mister Cia che, reduci dalla vittoria in Versilia per 3-0 e sesti in classifica, incontrano in casa la seconda forza del girone Capezzano, squadra difficile e ben attrezzata ma la formazione fossone farà di tutto per rendere ostica la partita all'avversario e terminare nel miglior modo possibile il campionato.