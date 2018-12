Giovanili Don Bosco Fossone, le gare del week end

Analizziamo le partite di Allievi e Giovanissimi

Calcio Junior - Ancora tanto da fare per gli Allievi Regionali allenati da D'Ambrosio, subentrato a Musetti, che cercheranno di aumentare i propri punti in classifica, 2 ad oggi quando siamo alla 10° partita in campionato. Domenica al "Duilio Boni" di Fossone incontrano il Santa Maria, formazione di medio alta classifica, con l'intento di fare bottino pieno anche se l'avversario è formazione ben organizzata.



Nota positiva per gli Allievi Provinciali allenati da Cia che con 14 punti incontrano la prima della classe il San Marco Avenza alla "Covetta" che punti ne ha 24, in un derby sentito dove ci sarà da vendere cara la pelle.



Domenica in trasferta per i Giovanissimi A e B allenati i primi da Ratti e i secondi da Corsini, due formazioni similari che fino adesso non hanno brillato nei propri campionati e che vanno ad incontrare entrambe l'Academy in quel di Massa, perciò anche qui dovranno giocare ben concentrati consci sia dell'avversario e anche del derby.