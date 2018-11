Giovanili Don Bosco Fossone, le gare del week end

Fine settimana impegnativo per le formazioni giovanili giallorossoblu

Calcio Junior - Fine settimana impegnativo per le formazioni giovanili del Don Bosco Fossone a cominciare dai Giovanissimi 2005 allenati da Corsini che domenica ospitano al Duilio Boni di Fossone la Pontremolese in un derby importante per due formazioni di centro classifica.



Situazione un po' più felice per i Giovanissimi 2004 allenati da Ratti provenienti e da due vittorie consecutive che vanno a incontrare il San Marco Avenza in in derby dai mille sapori: la squadra fossonese tenterà la terza vittoria.



Passando al campionato Allievi Provinciali, i ragazzi di mister Cia, con 7 punti in classifica, vanno a incontrare la Pontremolese (2 punti): partita dove l'undici di Fossone può fare sua l'intera posta in palio anche perché al rientro vi sono elementi importanti che possono fare la differenza.



Penultima posizione per gli Allievi Regionali di Musetti, con due punti in classifica, che devono risalire la china, dopo la sconfitta beffa nel finale per 3-2. La squadra comunque è in miglioramento anche per il rientro in campo di giocatori importanti: domenica scende in campo al Duilio Boni di Fossone contro il Capezzano Pianore, formazione di centro classifica.



Concludendo, campionato importante per la Juniores Regionale di Tavarini che, con l'ottima posizione in classifica (17 punti) incontra in casa lo Zenith di Prato (10 pt): avanti tutta per centrare il vertice della classifica.