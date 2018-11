Giovanili Don Bosco Fossone, le gare del week end

In campo Juniores e Allievi

Calcio Junior - Incontro importante per la formazione Juniores Regionale che, con il 2° posto in classifica va a far visita al Pescia. Sabato alle ore 15 allo "Stadio dei Fiori" la formazione carrarese cercherà di allungare il passo con l'ultima della classe. Sarà una partita ostica dove la squadra di casa cercherà di fare punti per la classifica, ma la squadra di Tavarini giocherà per vincere e allungare il passo sulle inseguitrici, anche se ha dalla sua assenze importanti.



Anche se siamo all'ottava di campionato, momento difficilissimo per gli Allievi Regionali di mister Musetti che non riescono ancora ad amalgamarsi. Con 1 solo punto in classifica giocano domenica mattina, ore 11.00 a Fossone, contro il Lido di Camaiore. L'allenatore sta cercando di lavorare al meglio ma è una situazione difficile, con una squadra totalmente nuova che cercherà il risultato per abbandonare la coda della classifica. Gli avversari hanno 7 punti quindi non si arrenderanno facilmente.