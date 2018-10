Giovanili Don Bosco Fossone, le gare del week end

Fermi i campionati nazionali dilettanti, l'attenzione di questa inedita settimana è concentrata sulle squadre del settore giovanile

Calcio Junior - Fermi i campionati nazionali dilettanti, l'attenzione di questa inedita settimana è concentrata sulle squadre del settore giovanile.



Gli Allievi Regionali allenati da mister Musetti, arrivati alla 4 giornata in campionato con un solo punto in classifica, incontrano in trasferta il Montemurlo con 4 punti all'attivo. Partita molto delicata anche se dalle prime gare si è visto sarà un campionato equilibrato. La squadra di Musetti è ancora in cerca dell'amalgama giusto tenterà di ottenere un risultato positivo.



Inizio per questo fine settimana anche per gli allievi provinciali allenati da Cia, al primo incontro con l''Atletico Massa Montignoso.



Terzo incontro per i Giovanissimi Provinciali allenati da mister Ratti. Partiti male e ancora con 0 punti in classifica giocano a Massa contro la Massese.



Infine i Giovanissimi B allenati da Corsini, anch'essi alla terza di campionato, con tre punti in classifica incontrano la Massese che ne ha 6 per un derby speciale.