Giovanili Don Bosco Fossone, Juniores Regionale salva

Grande soddisfazione in casa Don Bosco per la salvezza acquisita dalla Juniores Regionale con due turni d'anticipo

Calcio Junior - Grande soddisfazione in casa Don bosco fossone per la salvezza acquisita dalla Juniores Regionale, a due turni dal termine del campionato. Infatti con la trasferta a Mezzana con risultato di 2-2 la formazione allenata da mister Tavarini ha conquistato in anticipo la salvezza, meritatando questo traguardo.



Gli Allievi Regionali di Taurino perdono invece a Navacchio per 1-0 ma non demeritano, anzi colpiscono anche la traversa con Patanè gara sfortunata in casa della terza in classifica. Domenica al "Duilio Boni"di Fossone scenderà la capolista Capezzano, i giallorossoblu sono in attesa di recuperare alcuni infortunati e consci di lottare fino al termine del campionato per ottenere la salvezza, quando mancano a 4 giornate dal termine.



I Giovanissimi Regionali perdono 2-0 a Montecatini, purtroppo la squadra fossonese ha il peggiore attacco del campionato ma deve lottare e cercare ad ogni costo di fare risultati positivi per ottenere la salvezza.



Per concludere grande risultato dei Giovanissimi Provinciali che si impongono con il risultato di 9 - 2 ai danni della Pontremolese, partita che si commenta da sola. Domenica saranno di scena a Viareggio contro i giovani calciatori per terminare il campionato nel miglior modo possibile.