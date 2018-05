Giovanili Don Bosco Fossone, il resp. Paolo Cucurnia analizza i turni degli Allievi e Giovanissimi Regionali

Allievi: "Venderemo cara la pelle..." Giovanissimi: "Uscire dalla Lunigiana con un risultato positivo..."

Calcio Junior - Gli Allievi Regionali allenati da Massimo Taurino, venendo dal pareggio di domenica passata a Pieve S. Paolo (1-1 con rete di Patanè su calcio di rigore), incontrano domenica al campo di Fossone il Coiano S. Lucia.



Paolo Cucurnia (foto) responsabile del settore giovanile ci fa la disamina del campionato:



"Stiamo combattendo con tante assenze, abbiamo squalificati Pellistri e Patanè, Tonioli infortunato e così tanti altri, perciò saremmo costretti a schierare giocatori del 2003. Incontriamo in casa il Coiano S.Lucia, 4' in classifica che si sta per giocare i play off, mancano due incontri al termine e a noi servono due punti per salvarci, quindi venderemo cara la pelle anche perché l'ultima di campionato andremo a Lucca contro il Marlia.



I Giovanissimi Regionali di Bertini vanno ad Aulla contro la terza forza del campionato che si sta giocando i play off. Noi siamo quartultimi e dobbiamo vincere o preferibilmente uscire dalla Lunigiana con un risultato positivo per poi giocare l'ultima giornata in casa in casa contro il Coiano S. Lucia."