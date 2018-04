Giovanili Don Bosco Fossone, il resoconto del week end

Due vittorie e due sconfitte per le quattro formazioni giallorossoblu

Calcio Junior - Tornano in campo le squadre del settore giovanile del Don Bosco fossone alla ripresa dei campionati dopo la sosta pasquale.



La formazione Juniores Regionale, allenata da mister Tavarini, perde in casa per 2-1 con il Poggio a Caiano in una partita maschia dove vi è stata l'espulsione del portiere di casa. Piccolo passo falso dell'undici di casa che sta giocando un bel campionato e che domenica prossima giocherà a Mezzana.



Bella vittoria degli Allievi Regionali allenati da Massimo Taurino (foto) che si impongono in casa per 2-1 contro il Montemurlo con doppietta di Tognoli. A 5 incontri dal termine la squadra si è posizionata a 31 punti in classifica con tre incontri da giocare in casa e 2 in trasferta, centro classifica e salvezza ormai acquisita.



I Giovanissimi Regionali perdono nel derby al "Montuschi" di Nazzano per 3-0, in un incontro determinato da tre calci da fermo e da una partita che sapeva di rivincita, subito da dimenticare perché domenica scende al Duilio Boni di Fossone il Montecatini e quindi non bisogna perdere quel che di buono ha fatto questa formazione.



Vittoria in trasferta a Viareggio nel campionato Giovanissimi Provinciali per 3-2, a segno sono andati Capua e Mosti, con una doppietta. Ancora un encomio a questi ragazzi che si impegnano a crescere e fanno della propria arma vincente il divertimento. Domenica giocheranno in casa contro la Pontremolese con l'obiettivo salvezza nel mirino, per la partecipazione futura al campionato regionale.