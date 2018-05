In campo anche Giovanissimi. Domenica Festa Provinciale Fair Play per il 2006

Calcio Junior - CARRARA- Tornano in campo nel fine settimana con turni casalinghi le formazioni giovanili azzurre. Tra i match spiccano gli importanti appuntamenti che attendono domenica pomeriggio, presso il centro sportivo di Fossone, sia gli Under 17 che gli Under 15 alle prese con il turno d'andata degli ottavi dei playoff nazionali.



Proprio gli Under 17 di mister Daniele Ficagna saranno di scena alle ore 14 contro l'Alessandria mentre gli Under 15 di mister Mazzanti giocheranno alle ore 16 contro il Padova.



Appuntamento casalingo anche per i Giovanissimi Regionali A 2004 di Bennati impegnati a Fossone con la Pistoiese (Sabato ore 15.30).



I Giovanissimi Regionali B 2005 dei fratelli Paoli se la vedranno tra le mura amiche con la Lucchese.



Infine appuntamento alla Fossa dei Leoni nella Festa provinciale Fair Play per la squadra 2006 di Massimo Guidi. (Domenica ore 10).