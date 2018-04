U17 e U15 in Sardegna, Allievi '02 e Giovanissimi Regionali A '04 a Fossone

Calcio Junior - CARRARA- Un nuovo fine settimana per le formazioni giovanili della Carrarese con programma ridotto a sole quattro annate a causa della conclusione di alcuni campionati. Gli Under 17 e gli Under 15 nazionali disputano la loro ultima giornata impegnati nella lunga trasferta in Sardegna ospiti dei pari età dell'Olbia. Gli Under 17 di Ficagna giocheranno domenica alle ore 15 mentre gli Under 15 di Mazzanti alle 11. Match casalingo per gli Allievi 2002 che a Fossone attendono la visita del Gello (sabato 28 ore 17.30). Infine appuntamento casalingo anche per i Giovanissimi Regionali A 2004 di Bennati domenica a Fossone contro il Pisa (ore 11).