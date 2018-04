Giovanili Carrarese, presentiamo il prossimo week end calcistico

Saranno soltanto sei le categorie impegnate

Calcio Junior - Un altro fine settimana di gare per il settore giovanile della Carrarese anche se saranno soltanto sei le categorie impegnate.



La Berretti di mister Antonucci ha concluso la scorsa settimana il suo campionato mentre un turno di sosta attende le selezioni Under 17 ed Under 15 che torneranno in campo la prossima settimana precisamente in casa contro i pari età del Piacenza.



Match casalingo per l'Under 16 provinciale annata 2002 che a Fossone riceve il Santa Maria a Monte (Sabato 14 ,ore 16.30).



Tra le mura amiche anche i Giovanissimi Regionali A 2004 di Bennati impegnati allo Stadio dei Marmi con il Prato. (Domenica 15, ore 11).



A Fossone i Giovanissimi B 2005 dei fratelli Stefano e Luca Paoli se la vedranno con l'Empoli (Domenica 15, ore 11).



Trasferta alla Covetta per gli Esordienti A 2006 di Massimo Guidi in casa della San Marco Avenza (Sabato 14, ore 16.45).



Gara tra le mura amiche per gli Esordienti B 2007 di Gabriele Galeotti (nella foto) che a Fossone attendono la visita del San Vitale (Domenica 15, ore 9).



Infine in casa anche i Pulcini 2008 di mister Iovine impegnati contro l'Academy Massa Montignoso (Sabato 14, ore 15).