Giovanili Carrarese, pareggi per le squadre Under

Calcio Junior -

Due pareggi casalinghi per Under 15 ed Under 17 al cospetto dei pari età del San Marino



Gli Under 17 di Mister Spallanzani (foto) impattano sul muro eretto dei giovani sanmarinesi . Molte le occasioni create dagli azzurrini che hanno sprecato alcune nitide palle goal per indirizzare a proprio favore la gara. In questo pomeriggio di buon calcio è mancato esclusivamente l'assolo vincente.



CARRARESE-SAN MARINO 0-0

(Under 17)

CARRARESE:Gatti, Grasso, Scaletti, Bianchi, Tognocchi, Guellfi, Berti, Bernuzzi, Tonelli, Baldecchi, Bigini. A disp. Tonetti, Falanga, Magoni, Orsi, Guidi, Castronovo, Branca, Smecca. All. Spallanzani

SAN MARINO:Crescentini, Severi, D'Addario, Castellani, Giambaulo, Luisi, Lazzari, Pasolini, Morri, Dolcini, Pasolini. A disp. Cervellini, Renzi, Sarti, Gatti, Canarini, Siboni, Cola.

ARBITRO: Ghelardoni di Pisa (Ass. Ippolito / Prete di Pisa)



Gli Under 15 di Mister Mazzanti dominano in lungo e largo gli avversari che sono cinici a sfruttare l'unica vera occasione capitata. Gradevoli le trame di gioco e la proiezione costantemente offensiva che ha prodotto molti tentativi a rete non sfruttati.



CARRARESE-SAN MARINO 1-1

(Under 15)

CARRARESE: Ragonesi, Faconti, Jacob, Pasquini, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Zaccagna, Cacciatori, Gentili. A disp. Pennacchi, Bedini, Zeka, Michelucci, Scuto, Carpentieri, Giovannoni, Folcarelli. All. Mazzanti.

SAN MARINO: Bucci, Ugolini, Coita, Molinari, Renzi, Ciacci, Caddy, Bertarelli, Sensoli, Gjepali, Famiglietti.A disp. Borasco, Gualtieri, Gasperoni, Vici, Bollini, Caushaj. All. Mastini.

ARBITRO: Cgsari di Livorno

RETI: Bologna, Ciacci.



Gli altri risultati:



Annata 2006:

Fiorentina - Carrarese 2-0



Annata 2007

Pontedera -Carrarese 3-3

(Amato ,2 Nardini)



Annata 2008

Nazzano (anno 2007)-Carrarese 3-6

(Zedda 2 Rocchicioli 2 Nelli,Sartori G)



Annata 2010



Perticata -Carrarese 2-0