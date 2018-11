Giovanili Carrarese, Mattia Centonze convocato in Rappresentativa Lega Pro

Grande soddisfaizone nell'entourage azzurro per una nuova promessa del settore giovanile

Calcio Junior - Grande soddisfazione nell'entourage del settore giovanile della Carrarese per la convocazione di Mattia Centonze nella rappresentativa nazionale Under 17. Il giovane centrocampista azzurro si sta contraddistinguendo ormai da parecchie stagioni ed in questa è pilastro fondamentale della selezione Allievi nazionali di mister Spallanzani.



Questo il comunicato del club di Piazza Vittorio Veneto.



"Carrarese Calcio 1908 informa che il giovane calciatore azzurro, Mattia Centonze è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale Lega Pro Under 17

per uno stage che si svolgerà giovedì 6 dicembre presso lo stadio comunale di Pontassieve (Firenze). La società si congratula con il ragazzo e con tutto il Settore Giovanile azzurro per l'ottimo lavoro svolto."