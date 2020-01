Giovanili Carrarese, luci ed ombre

Calcio Junior - Una sconfitta ed una vittoria per le Giovanili Under azzurre al cospetto dei pari età dell'Imolese



CARRARESE-IMOLESE 2-4

(Under 17)

CARRARESE: Gatti, Castronovo, Scaletti, Bianchi, Guidi, Guelfi, Villa, Fruzzetti, Tonelli, Smecca, Bigini. A disp. Tonetti, Bernuzzi, Magoni, Tognocchi, Baldecchi, Branca, Grasso. All. Spallanzani.

IMOLESE: Nannetti, Sanelli, Capasso, calderoni, Tazoni, Luccarini, Parisi, Magnanini, Guidi, Barlotti, Barbaro. A disp. Lofiego, Ricci, Lombardi, Cere', Lepinda, Colace, Vernacchio. All. Cardi.

ARBITRO: Avelardi di Livorno

RETI: 9' Parisi, 38' Calderoni, 58' Bigini (rig), 65' Tonelli, 80' Lombardi, 83' Colace.



CARRARESE-IMOLESE 2-0

(Under 15)

CARRARESE: Ragonesi, Scuto, Kleiton, Faconti, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Folcarelli, Cacciatori, Gentili. A disp. Pennacchi, Jacob, Pasquini, Rolla, Zaccagna, carpentieri, Giovannoni. All. Mazzanti

IMOLESE: Luciani, Palmieri, Raffuzzi, Vlaovic, velez, Bandini, Badiali, Rontini, Cavazzini, Bugiani, Pusceddu. A disp. Bracchetti, Brighi, kanellis, Osmani, Castagnini, Penazzi, Fusari, Di Gioia, Massueme. All. Casadio

ARBITRO: Cecchi di Lucca

RETI: 30' Pucci, 60'Bonafede