Giovanili Carrarese, luci ed ombre

Calcio Junior -

Una vittoria ed una sconfitta. Questo il bilancio delle gare delle giovanili nazionali della Carrarese dopo il turno casalingo di ieri a Fossone contro i pari età della Vis Pesaro.



I tabellini.



CARRARESE-VIS PESARO 3-2

(Under 17 cat 2003/4)

CARRARESE: Gatti, Castronovo, Scaletti, Bianchi, Guidi, Guelfi, Villa, Fruzzetti, Tonelli, Smecca, Bigini. A disp. Tonetti, Bernuzzi, Magoni, Tognocchi, Orsi, Baldecchi, Branca, Grasso. All. Spallanzani.

VIS PESARO: Piersanti, Nisi, Masullo, Ceccacci, Orefice, Baruffi, Bezzicchieri, Galeazzi, Ciaroni, Cambrini, Paluano. A disp. Barzanti, Nardini, Dori, Magi, Bisiciotti, Di Palo, Rossetti. All. Galloppa.

ARBITRO:Bellini di Viareggio

RETI: 13' Bigini, 40' Smecca, 45' Bigini, 50' Ceccacci, 83' Rossetti.



CARRARESE-VIS PESARO 0-1

(Under 15 Cat. 2005)

CARRARESE: Ragonesi, Scuto, Zeka, Faconti, Bonafede, Negri, Bologna, Gentili, Zaccagna, Cacciatori, Folcarelli. A disp. Pennacchi, Dell'Amico, Pasquini, Iacob, Rolla, Luciani, Giovannoni,. All. Mazzanti (foto).

VIS PESARO: Fratti, Marinelli, Cantisani, Nicolini, Agostini, Ugolini, Gaudenzi, Ricci, Fiorani, Monceri, Verde. A disp. De Angelis, Bertucciolli, Innocenti, Piccioni, Citroni, Pagano, Borosan, Mele. All. Varriale.

ARBITRO: Maltese di Lucca

RETE: 30' Ugolini.