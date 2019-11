Giovanili Carrarese, le gare delle Under

Calcio Junior - Le giovanili Under 17 e 15 della Carrarese tornano da Arezzo con un pareggio ed una sconfitta.



I tabellini.



AREZZO-CARRARESE 2-1

(Under 17)

AREZZO: Palazzini, Bartoli, Baio, Canapini, Tralci, Liserre, Arnetoli, Nannini, Mussi, Occhiolini, Tresa. A disp. Balugani, Viciani, Pincini, patriarchi, Bonavita, Di Tora, Maloku, Artini, Tebshi. All. Giocchini.

CARRARESE:Gatti, Smecca, Branca, Falanga, Orsi, Guelfi, Berti, Bernuzzi, Tonelli, Castronovo, Bigini:A disp. Tonetti, Magoni, Villa, Guidi, Tognocchi, Baldecchi, Grasso, Scaletti.All. Spallanzani.

ARBITRO: Rosanti di valdarno.

RETI: 2' Smecca (foto), 24' Mussi (rig), 82' Viciani



AREZZO-CARRARESE 1-1

(Under 15)

AREZZO: Ermini, Sciclone, Luconi, Consigli, Suzzi, Stopponi, Verdini, Parisi, Sobhy, Battistini, Giovane. A disp. Limentra, Abbate, Gnocchi, Leti, Canneva, Barbagli, Acciai, Pino, Parretti. All. Bernardini.

CARRARESE:Ragonesi, Zeka, Jacob, Pasquini, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Zaccagna, Cacciatori, Gentili.

ARBITRO: Volpi di Valdarno (Ass. Masiero / Giglione di Valdarno)

RETI: 31' pt Sobhy, 26' st Bologna.