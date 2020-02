Giovanili Carrarese , le gare del weekend

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana alle porte per le formazioni giovanili della Carrarese.



La Berretti di mister Ficagna giocherà al Paolo Deste contro l'Olbia, in programma sabato 29 febbraio alle ore 14:30



Le partite delle selezioni Under 17 ed Under 15 sono rinviate.



La selezione Under 14, annata 2006, sarà in campo sabato 29 febbraio, alle ore 16:15, contro il Pontedera a Fossone.



L'Under 13 annata 2007 giocherà in trasferta contro il Livorno, domenica 1 marzo, alle ore 11:15



Gli Esordienti annata 2008, saranno impegnati a Fossone, domenica 1 marzo alle ore 10:00, contro l'Atletico Carrara.



L'altra selezione degli azzurrini 2008 giocherà sabato 29 febbraio, alle ore 18:00, presso il campo sportivo di Fossone, contro la Palleronese



Gli Esordienti annata 2009 saranno impegnati sabato 29 febbraio, alle ore 17:30, in trasferta, contro lo Sporting Apuania.



I Pulcini annata 2010 giocheranno domenica 1 marzo, alle ore 09:00, contro la Fortitudo, in trasferta.



________________

ennemor