Giovanili Carrarese, le gare del weekend

Calcio Junior - Un nuovo weekend di gare all'orizzonte per le selezioni giovanili della Carrarese



La Berretti di mister Daniele Ficagna (foto), dopo aver osservato un turno di riposo, tornerà in campo sabato 9 novembre alle ore 14:30, sul terreno del Paolo Deste dove affronterà la Robur Siena.



Le selezioni Under 17 ed Under 15 saranno entrambe di scena a Fossone, e giocheranno rispettivamente con il San Marino Academy. L'Under 17 domenica 10 novembre alle ore 15:00, mentre l'Under 15 alle ore 12:00



L' Under 14, giocherà a Firenze, domenica 10 novembre alle ore 11:30, contro la Fiorentina .



L'Under 13 sarà di scena contro il Pontedera. Si gioca domenica 10 novembre alle ore 12:15.



Gli Esordienti annata 2008 saranno invece impegnati sul terreno di gioco di Nazzano contro l'Oratorio. Match programmato per sabato 9 novembre alle 16:30.



L'altra selezione degli azzurrini 2008 scenderà in campo a Fossone, contro il Don Bosco Fossone, domenica 10 alle ore 09:00.



Gli Esordienti 2009 , saranno di scena sabato 9 novembre alle ore 15, contro il San Marco Avenza al campo di Fossone.



I Pulcini 2010 saranno di scena sul campo della Perticata contro l'Atletico Perticata. Match che si svolgerà sabato 9 alle ore 16:30.



