Calcio Junior - Match casalingo per la Berretti della Carrarese che domani pomeriggio (14.30) sarà di scena sul terreno del Paolo Deste della Covetta contro la Pianese.



In campo anche le due selezioni Under 17 ed Under 15 che saranno di scena sul terreno di Fossone domenica per affrontare i pari età del Ravenna. I Giovanissimi di mister Mazzanti alle ore 11 mentrer gli Allievi di Spallanzani saranno impegnato a partire dalel ore 15.



Gli altri appuntamenti delle giovanili azzurre. La categoria Under 13 (2007) in casa delal Pistoiese (domenica ore 10.15) mentre gli Esordienti 2008 a Fossone contro il Don Bosco Fossone (domani ore 15). L'altra categoria 1008 sotto il nome di Giovani Carrarese di mister Paolo Corsi giocherà in casa a Fossone con la San Marco Avenza (domani ore 17.30) Match in "trasferta" sul campo del Don Bosco Fossone per l'annata 2009 (domani ore 17.30). I Pulcini 2010 di scena a Turano in casa dell'Academy TM (domani ore 17.30). Infine turno esterno per la selezione femminile Giovanissimi Regionali Under 15 sul terreno del Pisa (domani ore 16).