Giovanili Carrarese , le gare del weekend

Berretti in casa co l'Albissola. Per gli Under doppio confronto casalingo con l'Arzachena

Calcio Junior - Un nuovo turno di campionato nel weekend per le selezioni giovanili della Carrarese.



Appuntamento casalingo per la Berretti di mister Daniele Ficagna che incontrerà sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta la formazione ligure dell'Albissola. Per gli azzurrini voglia di riscatto dopo la sconfitta di sette giorni fa sul terreno dell'Olbia.

(Sabato 30, ore 14.30)



Doppio appuntamento tra le mura amiche per Allievi e Giovanissimi Nazionali Lega Pro.

Gli Under 17 di mister Spallanzani riceveranno a Fossone l'Arzachena nella gara in programma domenica 31 alle ore 15 mentre gli Under 15 di mister Cordoni saranno impegnati con i pari età sardi domenica mattina alle ore 11.



Impegno in trasferta per i Giovanissimi Regionali A 2005 di mister Mazzanti. Azzurrini che saranno ospiti del Pisa domenica 31 alle ore 11.30, Campo Comunale Gemignani.



La selezione Giovanisismi Regionali B 2006 di mister Bennati se la vedrà a Fossone contro il Pisa nella gara programmata per Sabato 30 alle ore 17.



Tra le mura amiche anche gli Esordienti 2007 di mister Galeotti che se la vedranno con la Tirrenia Ronchi a Fossone con match fissato per sabato 30 alle ore 15.



Turno di riposo per la selezione Esordienti 2008 mentre i Pulcini 2009 giocheranno a Fososne cntro l'Atletico Carrara. Partita programmata per domenica 31 alle ore 9.