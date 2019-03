Giovanili Carrarese, le gare del weekend

La Berretti di scena ad Olbia, i Giovanissimi 2005 in casa con la Pistoiese

Calcio Junior - Tornano in campo le selezioni delle giovanili azzurre.



Impegno esterno della Berretti che questo pomeriggio (ore 14.30, Campo GeoVillage) sarà di scena in Sardegna sul terreno di gioco dell'Olbia.



Fermi per turno di riposo le due selezioni Under 17 ed Under 15.



La selezione Giovanissimi Regionali 205 di Giuseppe Mazzanti ospita domani mattina (ore 11) a Fossone la Pistoiese.



Trasferta domani mattina alle 11 sul terreno della Fiorentina (Comunale Facchini) per i Giovanissimi Regionali 2006 di mister Roberto Bennati.



Gli Esordienti 2007 saranno ospiti domattina alle 9 dell'Atletico Carrara sul terreno della Fossa dei Leoni.



Per gli Esordienti 2008 appuntamento casalingo a Fossone oggi alle ore 16 contro l'Aullese



Trasferta sul terreno della Palleronese domattina per i Pulcini 2009 (Comunale Lomberdi ore 10)