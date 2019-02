Giovanili Carrarese, le gare del weekend

Quasi tutti match casalinghi per gli azzurrini

Calcio Junior - Un fine settimana quasi interamente casalingo quello prossimo che attende le squadre del settore giovanile della Carrarese.



BERRETTI- Match ad Avenza al Paolo Deste della Covetta dove gli azzurrini di mister Daniele Ficagna attendono la visita del Pisa.

(Sabato 9, ore 14.30)



UNDER 17 – La squadra allenata da mister Marino Spallanzani affronta sul rettangolo di gioco di Fossone il Rieti.

(Domenica 10, ore 15)



UNDER 15 – Come gli Allievi anche gli Under 15 di mister Luca Cordoni se la vedranno a Fossone con i pari età del Rieti.

(Domenica 10, ore 12)



GIOVANISSIMI REGIONALI 2005 (foto) – Per la selezione azzurra di mister Giuseppe Mazzanti impegno casalingo a Fossone contro la Pistoiese.

(Sabato 9, ore 16.30)



ESORDIENTI A 2007 – Sul terreno di Fossone i ragazzi di mister Gabriele Galeotti se la vedranno con la San Marco Avenza.

(Sabato 9, ore 15)



ESORDIENTI B 2008 – Match tra le mura di casa anche per il 2008 che a Fossone riceve la visita della Pontremolese

(Domenica 10, ore 9.45)



PULCINI 2009 – Unica formazione giovanile azzurra a giocare in trasferta ed esattamente in casa dell'Oratorio Nazzano

(Sabato 9, ore 14.45)