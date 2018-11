Giovanili Carrarese, la Berretti in casa del Toro

A Fossone i Giovanissimi 2005 ospitano il Livorno

Calcio Junior - Un nuovo appuntamento per le giovanili della Carrarese che tra domani e domenica torneranno in campo per le rispettive gare di campionato. Le uniche categorie ferme per turno di riposo saranno le due Under nazionali categoria 2002 e 2004.



Per quanto concerne la Berretti una trasferta di prestigio attende i ragazzi allenati da mister Daniele Ficagna. Domani pomeriggio infatti gli azzurrini under 19 saranno di scena sul terreno di gioco del comunale di Grugliasco ospiti del Torino. Una gara sulla carta molto complicata per Fantini e compagni contro i granata che attualmente guidano la classifica generale a punteggio pieno con diciotto punti in sei partite disputate mentre la Carrarese ad oggi in settima posizione, ha messo assieme sette punti in cinque match giocati.



Per quanto riguarda le altre gare da registrare l'impegno casalingo dell'annata 2005 che sul sintetico di Fossone ospiterà domenica alle 11 i pari età del Livorno.

In trasferta i Giovanissimi 2006 di mister Bennati che se la vedranno in casa del Pisa domenica alle 10 al Comunale Gemignani. Appuntamento domenica alla Fossa (10.30) per l'annata Esordienti 2007 di Galeotti in casa dell'Atletico Carrara.

Domenica in campo anche gli Esordienti 2008 che ospiteranno a Fossone alle ore 9 l'Aullese. Infine gara in programma alla Rinchiostra di Massa in casa del Poggioletto per i Pulcini 2009 che giocheranno un recupero giovedi 15 alle ore 16.15.