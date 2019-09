Match casalinghi sia per la Berretti che per le selezioni Under 17 ed Under 15

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana agonistico alle porte per le formazioni giovanili della Carrarese.



In campo tutte e tre le maggiori categorie e tutte tra le mura amiche. Si inizia sabato pomeriggio (fischio d'inizio ore 15) sul terreno del Paolo Deste della Covetta con la Berretti (foto) di mister Daniele Ficagna che fa il suo esordio casalingo affrontando la formazione del Rieti.



A Fossone domenica 29 le due selezioni Under Lega Pro opposte ai pari età del Rimini.



I Giovanissimi 2005 di mister Mazzanti scenderanno in campo alle ore 12.30 mentre per gli Allievi 2003/04 di Spallanzani il fischio d'inizio alle ore 15.



__________

NM