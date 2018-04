Giovanili Carrarese, il week end degli azzurrini

Tra sabato 7 e domenica 8 aprile tutte in campo le nove differenti annate con cinque match casalinghi e quattro fuori casa

Calcio Junior - Tornano in campo dopo la pausa pasquale le formazioni giovanili della Carrarese. Tra sabato 7 e domenica 8 aprile tutte in campo le nove differenti annate degli azzurrini con cinque match casalinghi e quattro fuori casa.



Appuntamento di congedo per la Berretti di mister Antonucci al suo ultimo match stagionale. Si gioca al Paolo Deste della Covetta contro l'Olbia. (Sabato 7 ,ore 15).



Tra le mura amiche anche l'Under 17 di Daniele Ficagna che attende a Fossone l'arrivo del Gavorrano (Domenica 8 ,ore 15).



La selezione Under 16 provinciale di scena sul terreno di Fosone contro i Giallorossi San Miniato. (Sabato 7 ,ore 16).



Anche gli Under 15 nazionali affronteranno i pari età del Gavorrano sul rettangolo di gioco di Fossone. (Domenica 8 ,ore 11).



Trasferta al Campo Galluzzo in casa della Fiorentina per i Giovanissimi Regionali A 2004 di Roberto Bennati. (Sabato 7 ,ore 16.45).



Fuori casa anche i Giovanissimi regionali B 2005 dei fratelli Paoli che saranno ospiti del Prato . (Domenica 8 ,ore 11.30).



Match tra le mura amiche a Fossone per gli Esordienti A 2006 di Massimo Guidi opposti alla Pontremolese. (Domenica ,8 ore 9).



Gara alla Fossa in casa dell'Atletico Carrara per gli Esordienti B 2007 di Gabriele Galeotti. (Domenica 8, ore 9.30).



Infine la squadra Pulcini 2008 di mister Iovine impegnata al Paolo Deste della Covetta in casa della San Marco Avenza (Sabato 7, ore 17).