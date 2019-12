Giovanili Carrarese, il programma del weekend

Calcio Junior -

Un nuovo fine settimana agonistico per le giovanili della Carrarese.



La Berretti di mister Daniele Ficagna, sarà impegnata sabato 7 dicembre, alle ore 14:30 contro l'Arezzo sul terreno di gioco del Paolo Deste.



Le selezioni Under 17 ed Under 15 saranno rispettivamente impegnate a Fano contro l'Alma Juventus Fano. L'under 17 scenderà in campo domenica 8 dicembre alle 15:00, mentre l'Under 15 giocherà anch'essa domenica alle ore 14:00.



La selezione Under 14, giocherà a contro la Pistoiese in trasferta, sabato 7 dicembre alle ore 16:30.



L'Under 13 sarà di scena a Fossone contro la Pistoiese. Si gioca domenica 8 dicembre alle ore 11:00.



Gli Esordienti annata 2008 saranno invece impegnati sul terreno di gioco di Lunezia ed affronteranno la Pontremolese. Match programmato per domenica 8 dicembre alle 09:45.



L'altra selezione degli azzurrini 2008 scenderà in campo a Fossone, contro il San Vitale, domenica 8 alle ore 09:00.



Gli Esordienti 2009, saranno di scena ad Aulla contro l'Aullese, domenica 8 alle ore 10:30.



I Pulcini 2010 (nella foto) giocheranno sabato 7 dicembre alle ore 15:00, sul terreno di gioco di Fossone, contro il Don Bosco Fossone.