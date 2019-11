Giovanili Carrarese, il programma del weekend

Le formazioni Under impegnate in casa con la Pistoiese. turno di riposo per la Berretti

Calcio Junior - Nuovo fine settimana agonistico per le formazioni giovanili della Carrarese.



La Berretti di mister Daniele Ficagna, effettuerà un turno di riposo.



Le selezioni Under 17 ed Under 15 saranno rispettivamente impegnate nel turno casalingo contro la Pistoiese. L'under 17 scenderà in campo domenica 1 dicembre alle 15:00, mentre l'Under 15 giocherà sabato 30 novembre alle ore 16:00. Entrambe le compagini giocheranno a Fossone.



La selezione Under 14, giocherà a Fossone contro l'Arezzo, domenica 1 dicembre alle ore 11:00.



L'Under 13 sarà di scena presso il campo Facchini contro la FiorentinaB. Si gioca domenica 1 dicembre alle ore 11:30.



Gli Esordienti annata 2008 saranno invece impegnati sul terreno di gioco di Fossone ed affronteranno la Palleronese. Match programmato per domenica 1 dicembre alle 09:00.



L'altra selezione degli azzurrini 2008 scenderà in campo a Fossone, contro il Ricortola, sabato 30 alle ore 18:00.



Gli Esordienti 2009, effettueranno un turno di riposo.



I Pulcini 2010 giocheranno sabto 30 novembre alle ore 18:30, in trasferta, contro la San Marco Avenza.