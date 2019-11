Giovanili Carrarese, il programma del weekend

Calcio Junior -

Nuovi appuntamenti nel fine settimana per il settore giovanile della Carrarese



La Berretti di mister Daniele Ficagna, dopo la vittoria casalinga della scorsa settimana, tornerà in campo sabato 16 novembre alle ore 14:30, dove affronterà in terra sarda l'Olbia.



Le selezioni Under 17 ed Under 15 saranno entrambi di scena in trasferta, e giocheranno rispettivamente con l'Arezzo. L'Under 17 domenica 17 novembre alle ore 12:00 sul campo comunale di Quarrata, mentre l'Under 15 alle ore 12:00 di domenica 17 nel campo sportivo Le Caselle.



La selezione Under 14, giocherà a Fossone, domenica 17 novembre alle ore 15:30, contro il Pisa.



L'Under 13 sarà di scena a Fossone contro il Livorno. Si gioca domenica 17 novembre alle ore 11:00.



Gli Esordienti annata 2008 saranno invece impegnati sul terreno di gioco di Fossone ed affronteranno il San Marco Avenza. Match programmato per domenica 17 novembre alle 09:00.



L'altra selezione degli azzurrini 2008 scenderà in campo a Fossone, contro lo Sporting Apuania, domenica 17 alle ore 17:30.



Gli Esordienti 2009 , saranno di scena in trasferta, domenica 17 novembre alle ore 09:15, contro il Ricortola .



I Pulcini 2010 saranno di scena sul campo di Fossone contro la Fortitudo. Match che si svolgerà sabato 16 alle ore 15:00.