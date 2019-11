Giovanili Carrarese, il programma del weekend

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana all'orizzonte per le selezioni giovanili della Carrarese Calcio.



Ferma per un turno di riposo la Berretti tornano in campo le sue squadre Under nazionali Lega Pro.



Doppio confronto in trasferta domenica 3 novembre per gli azzurrini sul terreno dei pari età del Cesena. Gli Under 17 di Spallanzani giocheranno alle ore 14-30 (Gruppo Sportivo Rognoni) mentre gli Under 15 di Mazzanti alle 15 (Gruppo Sportivo Romagna centro).



Gara casalinga per la categoria 2006 che ospiterà a Fossone la Pianese (Domenica 3 ,ore 11).



In trasferta gli Under 13 (annata 2007- nella foto-) che domenica 3 saranno ospiti dei pari età del Pisa (Impianto Zara ,ore 10).



Gli Esordienti 2008 in campo a Fossone contro la Pontremolese sabato 2 alle ore 17.30.

La stessa annata ma sotto il nome di Carrarese Giovani ospiterà a Fossone il San Vitale sabato 2 alle 15.



Trasferta a Pontremoli , allo Stadio Lunezia, per l'annata 2009 (Domenica 3 ,ore 11).



I Pulcini 2010 giocheranno in posticipo giovedi 7 novembre alle 17 in casa del Fossone.



