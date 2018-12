Giovanili Carrarese, il programma del weekend

La Berretti va ad Albissola, il 2005 in casa col Pontedera

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana agonistico alle porte per le formazioni del settore giovanile della Carrarese. Ferme per turno di risposo le selezioni Under 17 ed Under 15 , in campo tutte le altre.



BERRETTI- La formazione di mister Daniele Ficagna è impegnata sul terreno del "Campo Foraggiana" in casa dell'Albissola.

(Sabato 8 ore 14.30)



GIOVANISSIMI REGIONALI A 2005- Gara casalinga a Fossone per la formazione di mister Giuseppe Mazzanti opposta al Pontedera.

(Domenica 9, ore 11)



GIOVANISSIMI REGIONALI B 2006 - La squadra allenata da mister Roberto Bennati sarà ospite della Fiorentina al Comunale Fogliana.

(Domenica 9, ore 11)



ESORDIENTI A 2007 -Per la squadra di Gabriele Galeotti match casalingo a Fossone contro il Don Bosco Fossone 2006.

(Sabato 8, ore 15)



ESORDIENTI B 2008 - Partita in trasferta per gli azzurrini che saranno ospiti dell'Atletico Perticata 2007.

(Domenica 9, ore 10.30)



PULCINI 2009 -Per l'annata azzurra piu' piccola gara tra le mura amiche a Fossone contro l?Atletico Perticata 2008.

(Domenica 9, ore 9)