Giovanili Carrarese, il nuovo weekend

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana agonistico all'orizzonte per le selezioni giovanili della Carrarese Calcio.



La Berretti sarà di scena sabato 8 febbraio alle ore 14:30, presso campo sportivo Paolo Deste, dove affronterà la Ternana



Le selezioni Under 17 annata 2003/04 ed Under 15 annata 2005 saranno entrambe in campo, contro il Pontedera, domenica 9 febbraio. L'Under 17 giocherà alle ore 15:00 a Fossone, mentre l'Under 15 giocherà alle ore 11:00 sempre a Fossone.



La selezione Under 14 annata 2006, giocherà domenica 9 febbraio alle ore 11:00, contro la Pianese, in trasferta.



L'Under 13 annata 2007 osserverà il turno di riposo.



Gli Esordienti annata 2008, saranno impegnati in un triangolare a Pontremoli, contro la Pontremolese, domenica 9 febbraio alle ore 09:30.



L'altra selezione degli azzurrini annata 2008 giocherà sabato 8 febbraio, alle ore 16:30, presso il campo sportivo di Fossone, contro il Virtus Poggioletto.



Gli Esordienti annata 2009 saranno impegnati domenica 9 febbraio, alle ore 09:30, a Fossone, contro il San Vitale.



I Pulcini annata 2010 giocheranno sabato 8 febbraio, alle ore 15:00, a Fossone, contro l'Atletico Perticata