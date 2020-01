Giovanili Carrarese, il nuovo weekend

Calcio Junior -

Di nuovo in campo nel fine settimana le selezioni giovanili della Carrarese



La Berretti sarà di scena sabato 25 alle ore 15:00, presso campo sportivo Paolo Deste, dove affronterà la capolista Viterbese



Le selezioni Under 17 ed Under 15 saranno entrambe in campo, contro l'Imolese, domenica 26 gennaio. L'Under 17 giocherà alle ore 15:00 a Fossone, mentre l'Under 15 giocherà alle ore 15:00 al campo sportivo Paolo Deste.



La selezione Under 14, osserverà un turno di riposo.



L'Under 13 sarà di scena a Carrara contro l'Empoli. Si gioca domenica 26 gennaio alle ore 11:00.



Gli Esordienti annata 2008, saranno impegnati in un triangolare con Sporting Apuania e Ricortola presso il campo di Fescione, a partire dalle ore 14:45 di sabato 25 gennaio.



L'altra selezione degli azzurrini 2008 giocherà sabato 25 gennaio, alle ore 15:30, presso il campo sportivo di Turano, per un triangolare contro Academy Massa Montignoso e Palleronese.



Gli Esordienti 2009: saranno impegnati in un triangolare contro Aulla sport e Pontremolese. Gare in programma domenica 26 gennaio, presso il campo sportivo Quartieri di Aulla alle ore 09:30.



I Pulcini 2010: impegnati nel torneo di Sarzana alla Tarros



