Calcio Junior -

La Figc ha reso noti i gironi dei campionati nazionali Under 17 ed Under 15 Lega Pro che ormai da piu' stagioni sono identici per entrambe le categorie.



Le due squadre di Allievi (2003/4) e Giovanissimi (2005) sono stati inseriti nel girone C in compagnia delle altre toscane oltre a squadre marchigiane e romagnole.



Questo il girone C Under 17 ed Under 15 per la stagione sportiva 2019-20



Alma Juventus Fano

Arezzo

Carrarese Calcio

Cesena Fc

Città di Pontedera

Imolese Calcio

Us Pistoiese

Ravenna Fc

Rimini Fc

Robur Siena

San Marino Academy

Vis Pesaro



____

NM