Giovanili Carrarese, giornata amara

Calcio Junior - Un weekend avaro di soddisfazioni per le giovanili della Carrarese. La Berretti di mister Ficagna pareggia a Siena (2-2) facendosi rimontare il doppio vantaggio. A Ravenna invece arrivano due ko per Under 17 ed Under 15.



I tabellini



ROBUR SIENA-CARRARESE 2-2

(Berretti)

ROBUR SIENA: Petrucci, Gambassi, Seazzu, Abazi, Gabbrielli, Hoxaj, Chiti, Ceesay, Mazzei, Descepolo, Arigo. A disp. Posarelli, Busini, Del Grosso, Rimedio, Sestini, Cioni, Borgognoni, Polacchi. All. Argilli.

CARRARESE: Gallina, benassi, Della Pina, Manzo, Bianchi, Orlandi, Shehu, Biasci, Petriccioli, Del'Amico, Smecca. A disp. Pinna, Ugolini, Dell'Amico, Cenderello, Bigini, Scaletti, Piacentini. All. Ficagna.

ARBITRO: Labruna di Pontedera

RETI: 9' Petriccioli, 21' Smecca, 36' Arigo, 85' Borgognoni



RAVENNA-CARRARESE 4-1

(Under 17)

RAVENNA: Antonini, Coppari, Guerra, Laghi, Castelli, De Zoris, Santomauro, Vultaggio, Mascanzoni, Prati, Del Fiore. A disp. Cattalano, Battistini, Bucci, Chamich, farneti, Ghirardini, Lamia, Zizzania, Angelini. All. Treggia

CARRARESE: Tonetti, Branca, Scaletti, Falanga,Orsi, Bianchi, Berti, Fruzzetti, Tonelli, Castronovo, Bigini. A disp. Gatti, Villa, Magoni, Tognocchi, Baldecchi, Grasso. All. Spallanzani.

ARBITRO: Coppola di Imola

RETI: 10' Mascanzoni, 30' Del Fiore, 56' Scaletti, 60' Mascanzoni, 70' De Floris.



RAVENNA-CARRARESE 1-0

(Under 15)

RAVENNA: Fenati, Scicchitano, Fomete, Siboni, Minguzzi, Casadei, Passanisi, Calamorini, Pizzardi, Correnti, Guidi. A disp. Billi, Campana, Padoan, Ravaglia, Fantinuoli, Vinci, Leone, Costantini, Tampieri.

CARRARESE: Ragonesi, Scuto, Iacob, Pasquini, Bonafede, Faconti, Bologna, Gentili, Zaccagna, Cacciatori, Folcarelli. A disp. Dell'Amico, Zeka, Negri, Pucci, Carpentieri, Giovannoni. All. Mazzanti.

ARBITRO: Bertoni di Faenza

RETE: 20' Calamorini