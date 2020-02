Giovanili Carrarese, gioie e dolori

Calcio Junior - Nel doppio confronto casalingo col Pontedera gli Allievi vengono battuti per uno a zero mentre i Giovanissimi passano col punteggio di tre a uno



CARRARESE-PONTEDERA 1-2

(Under 17)

CARRARESE: Tonetti, Branca, Guidi, Falanga, Orsi, Guelfi, Bernuzzi, Berti, Tonelli, Castronovo, Bigini.A disp. Gatti, Villa, Magoni, Binchi, Tognocchi, Grasso, Baldecchi. All. Spallanzani.

PONTEDERA: Borghini, Natali, Petri, Pardini, Guidi, Faye, Magozzi, Carfora, Ortu, Romei, Novi. A disp. Vigilucci, Di Bella, Innocenti, Martucci, Faye, Valentini, Bartoli. All. Caponi.

ARBITRO: Nolfo di Pisa

RETI: 50' Berti, 84' Valentini, 94' Martucci



CARRARESE-PONTEDERA 3-1

(Under 15)

CARRARESE: Ragonesi, Scuto, Iacob, Faconti, Bonafede, Zeka, Bologna, Gentili, Zaccagna, Cacciatori, Folcarelli. A disp. Pasquini, Dell'Amico, Pucci, Carpentieri, Giovannoni. All. Mazzanti.

PONTEDERA: Cavallini, Gattai, Ambrosio, Tazzani, Barbafieri, Di Giuseppe,Castiglioni, Cantini, Vettori, Conticelli, Rus. A disp. Strambi, Canu, Tosi, Bellucci, Cecconi, Zucchelli, Accordino, Barghini, Colligiani.

ARBITRO: Bucchiei di Pisa

RETE: 6' e 39' Folcarelli, 23' Bologna, 47' Accordino



___________

ennemor