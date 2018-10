Giovanili Carrarese , ecco le gare del prossimo fine settimana

Berretti di scena in casa del Pisa, Esordienti 2008 a Fossone con la Pontremolese

Calcio Junior - Alle porte un nuovo weekend per quanto concerne il settore giovanile della Carrarese.



Ferme per sosta dei rispettivi tornei le due selezioni Under 17 ed Under 15 torna in campo la Berretti che aveva anch'essa osservato il suo turno di riposo sabato scorso.

Gli azzurrini di mister Daniele Ficagna saranno impegnati sabato 27 ottobre alle ore 15 sul terreno dello Stadio "Gemignani" ospiti del Pisa.



Gara esterna anche per i Giovanissimi regionali 2005 di Giuseppe Mazzanti che saranno ospiti del Pontedera nel match in programma al "Nuovo Marconcini" domenica 28 alle ore 12.



I Giovanissimi Regionali B annata 2006 di Roberto Bennati scenderanno sul terreno di gioco del "Comunale Fracari" contro la Pistoiese domenica 28 alle ore 10.30.



Trasferta sul terreno del Turano per Gli Esordienti 2007 di Gabriele Galeotti. Gara che si disputerà domenica 28 alle ore 10.



A Fossone arriverà la Pontremolese ospite degli Esordienti 2008 nella gara con fischio d'inizio domenica 28 alle ore 10.



Infine appuntamento al Paolo Deste della Covetta per la selezione azzurra dei Pulcini 2009 che saranno ospiti della San Marco Avenza sabato 27 alle ore 17.