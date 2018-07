Giovanili Carrarese, ecco l´organigramma tecnico

Ufficializzato l'organigramma tecnico ed organizzativo del Settore Giovanile della Carrarese Calcio 2018-19

Calcio Junior - Ufficializzato l'organigramma tecnico ed organizzativo del Settore Giovanile della Carrarese Calcio 2018-19.



Vediamo nel dettaglio:



Berretti: All. Ficagna. Vice allenatore: Benassi. Accompagnatori: Tessa, Tonazzini.



Under 17: All. Spallanzani. Vice allenatore: Gozzani. Accompagnatori: Vignali, Ricci.



Under 15: All. Cordoni. Vice allenatore: De Vita. Accompagnatori: Masini, Storti.



Giovanissimi Regionali: A. All. Mazzanti. Vice: Alberti. Accompagnatori: Reggioli, Guerrini



Preparatore atletico: Cipollini.



Preparatore dei portieri: Cenderelli.



Fisioterapista: Del Padrone





Giovanissimi Regionali B: All. Bennati. Vice allenatore: Gozzani. Accompagnatori: Amadei, Luciani, Bardacci.



Cat. 2007: All. Galeotti. Vice allenatore: Guadagni. Accompagnatori: Romeo, Cucurnia.



Cat. 2008: All. Bertoncini. Vice allenatore: Ficagna. Accompagnatori: Borghini, Podestà.



Cat. 2009: All. Puccetti. Vice Allenatore: Iovine. Accompagnatore: Miano.



Preparatori atletici: Conserva, Marcucci



Preparatore dei portieri: Del Monte.



Responsabili Tecnici Scuola Calcio: Babboni, Piccotti.



Scouting: Frediani, Bernuzzi.





Segreteria: Musetti, Tonazzini, Giannotti.