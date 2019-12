Giovanili Carrarese, doppio ko a Fano

Calcio Junior - Doppio ko a Fano per le selezioni azzurre Under 17 ed Under 15



ALMA FANO-CARRARESE 5-3

(Under 17)

ALMA FANO: Ripesi, Belli, Mea, Giunti, Brocca, Pagnello, Fronzi, Allegrucci, Ciani, palazzi, Serges.A disp. Montesi, De Meo, Gatti, Mancini, Marinelli, Mattioli, Riberti, Rossini, Venanzi.

CARRARESE: Tonetti, Smecca, Scaletti, Falanga, Guidi, Bernuzzi, Berti, Villa, Tonelli, Baldecchi, Bigini. A disp. Gatti, Bianchi, Magoni, Orsi, Tognocchi, castronovo, Branca, Grasso. All. Spallanzani.

ARBITRO: Salvatori di Macerata

RETI: Ciani (4), Scaletti (2), Berti, Serges.









ALMA FANO-CARRARESE 4-1

(Under 15)

ALMA FANO: Jeliaj, Pasquinelli, Bottone, Marinelli, Mancini, Rovinelli, Tinti, Curzi, Battisti, Candelari, Paszinski. A disp. Tomamsino, Caprari, Mencarelli, Panicali, Sopranzi, Pierapoli, carta, Osmani, Giunti.

CARRARESE: Ragonesi, Scuto, Zeka, Jacon, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, carpentieri, Cacciatori, Gentili. A disp. Faconti, Pasquini, Zaccagna. All. Mazzanti.

ARBITRO; Braconi di Ancona

RETI: Paszinsky (2) , Battisti, Candelari, Carpentieri



___________

