Giovanili Carrarese, domenica da dimenticare

Calcio Junior -

Giornataccia, quella di ieri, non solo per la prima squadra di mister Baldini ma anche per le due squadre Under 17 ed Under 15 entrambe sconfitte in trasferta sul terreno dei pari età del Rimini.



I tabellini



RIMINI-CARRARESE 2-0

(Under 17 Cat. 2003/04)

RIMINI: Cariarini, Pavani, Mengucci, Travagliati, Bartolucci, Sardaro, Bottini, Aprea, Sacchetti, Pontellini, Accursi,. A disp. Mancini, Tiraferri, Pascucci, Semprini, Guidi, Bedetti, Michelucci, Di Gregorio. All. Vanni.

CARRARESE: Tonetti, Grasso, Scaletti, Falanga, Orsi, Guelfi, Fruzzetti, Magoni, Tonelli, Baldecchi, Bigini. A disp. Gatti, Villa, Bernuzzi, Bianchi, Tognocchi, Castronovo, Branca. All. Spallanzani.

ARBITRO: Donati di Cesena.

RETI: 35' Sacchetti, 85' Michelucci.







RIMINI-CARRARESE 1-0

(Under 15 Cat. 2005)

RIMINI: Campedelli, Gabriele, Cicconetti, Gianfrini, Lilla, Nastase, Lonardo, Faeti, Pompili,Alvisi, Di Pollina. A disp. Porcellini, Caverzan, Zanagni, Zangoli, Morelli, De Michele, Giometti. All. D'Agostino.

CARRARESE: Ragnesi, Scuto, Iacob, Faconti, Bonafede, Negri, Bologna, Pucci, Folcarelli, Cacciatori, Gentili. A disp. Zeka, Dell'Amico, Giovannoni, Zaccagna, Carpentieri. All. Mazzanti.

ARBITRO: Poggi di Forli'

RETE: 15' Nastase.



_______________

ennemor