Giovanili Carrarese, a Pontedera una trasferta in `agrodolce`

Under 17 battuti dai granata. Vittoria per gli Under 15.

Calcio Junior - Una domenica tra luci ed ombre quella appena conclusa a Pontedera da parte delle due selezioni Under nazionali della Carrarese.

Gli Under 17 di mister Spallanzani vengono superati con il punteggio di 4-1 dai pari età granata. La rete delal bandiera messa a segno da parte di Dell'Amico.

Vittoria invece per gli Under 15. I ragazzi di mister Cordoni conquistano i tre punti grazie ad un gol firmato da Branca (foto).



I tabellini dei due match.



Under 17

PONTEDERA-CARRARESE 4-1

PONTEDERA: Orsini, Natali, Pagliai, Guacci, Gamberucci, Pagliai, Pruneti, Pilotta, Tersigni, Boldrini, Ortu. A disp. Ciabattini, Maggiorelli, Cerri, Pardini, Guidi, Spartà, Sembolini, Del Fiore, Massa. All. Caponi

CARRARESE: Gallina, Smecca, Neri, Guelfi, Dell'Amico, Davitti, Berti, Della Pina, Tonelli, Centonze, Bigini. A disp. Pinna, Falanga, Orlandi, Benassi, Cenderello, Di Nicola, Pietrelli, Dell'Amico, Biasci. All. Spallanzani.

RETI:Boldrini (2), Ortu, Tersigni, Dell'Amico.



Under 15

PONTEDERA-CARRARESE 0-1

PONTEDERA: Frangioni, Crecchi, Colombini, Magozzi, Di Bella, Paoli, Martucci, Scarpa, Del Carlo, Romei, Innocenti.A disp. Borghini, Tocchini, Braccini, Dusky, Ricciarelli, Lebbiati, Nacci, Bartolini, Guerriero. All. Dalbo.

CARRARESE:Gatti, Villa, Bernuzzi, Taverna, Chaabti, Bianchi, Magoni, Tognocchi, Bertoloni, Castronovo, Branca. A disp. Socoloschi, Rodrigues, Passeri, Guidi, Scaletti, Baldecchi, Grasso. All. Cordoni.

RETE: Branca



Prossima domenica turno di pausa del torneo. Nel prossimo turno di campionato del 4 novembre gli azzurrini saranno impegnati sul campo amico di Fossone opposti ai pari età della Pistoiese.