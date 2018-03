Giovanili Aullese, vincono Allievi 2001 e Giovanissimi 2003

Fermati invece i Giovanissimi Regionali, dal maltempo, e gli Allievi Provinciali 2002, dalla capolista Forte dei Marmi

Calcio Junior - Fermati i Giovanissimi Regionali dal maltempo e gli Allievi Provinciali 2002 dalla capolista Forte dei Marmi (che li “ospita” per rifilargli un 7-1), a tenere alto il nome dell’Aullese nello scorso weekend sono stati anzitutto gli altri Allievi Provinciali, quelli dell’annata 2001 che, alla faccia del fango, hanno rimontato con una gran ripresa un Seravezza Pozzi, andata al riposo in vantaggio. Pareggia infatti Battaglia, con una botta al “sette” a suggello di un travolgente “assolo”, e decide il match Petacchi, bravo a chiedere su una palla lunga, sulla quale arriva a tu per tu col portiere avversario e lo batte. Neroverdi tuttora quarti nel loro girone.



Per la cronaca mister Tommaso Porfido ha schierato la formazione di seguito: Zappelli, Cardellini (Bartolini), Jovanovich, Malatesta, Calvo, Venuti; Ridondelli, Fabiani, Petacchi (Carare), Battaglia e Cardillo (Rossi).

A disposizione, Delle Piane, Dallara e Benelli.



Gli “altri” Giovanissimi classe 2003, (i Regionali appunto hanno rinviato) ossia quelli Provinciali fuori classifica, hanno battuto 1-0 il Ricortola con segnatura di Simonelli, al “Lorenzo Quartieri”.



Il trainer Luciano Olivieri ha messo in campo l’allineamento a seguire: Di Furia, Arcuri (Simonelli C.), Benincasa, Conti, Stoian, Touil, Jovanovich, Tognini, Zavato(Boutmane), Buttini (Evangelista) e Brice (Luciani).



Nella foto il d.s. Enzo Mastorci