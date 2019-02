Giovaniili Carrarese, le gare del weekend

Quasi tutte gare casalinghe. La Berretti ospita alla Covetta la capolista Torino, il 2005 a Fossone con l'Empoli.

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana agonistico in arrivo per quanto riguarda il settore giovanile della Carrarese.



Match di lusso per la Berretti di mister Daniele Ficagna (foto) che fa le prove generali per l'esordio nella Viareggio Cup ospitando in campionato al Paolo Deste della Covetta la capolista Torino. Gara programmata alla Covetta per sabato 23 febbraio alle 14.30



Per le due selezioni Under nazionali previsto un turno di sosta.



Match casalingo per la categoria Giovanissimi Regionali 2005 che sul terreno di gioco di Fossone se la vedrà con l'Empoli domenica 24 febbraio alle ore 11.



La selezione Giovanissimi B 2006 di mister Roberto Bennati impegnata sul campo di Fossone al cospetto dei pari età del Livorno sabato 23 alle ore 17.



Sempre sul terreno di casa di Fossone anche la squadra Esordienti 2007 di Gabriele Galeotti che se la vedrà col Turano sabato 23 alle ore 15.



Match casalingo anche per gli Esordienti 2008 che saranno di scena a Fossone domenica 24 alle ore 9 contro l'Oratorio Nazzano.



Infine i Pulcini 2008 saranno l'unica categoria impegnata in trasferta e piu' precisamente sabato 23 alle ore 15.30 sul terreno di gioco del Bottero ospite del Filvilla