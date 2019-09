Giovani Bianconeri, “Il sogno di giocare nello Stadio della tua citta”

Calcio Junior - “Il sogno di giocare nello Stadio della tua citta”



Il motto parte dal nuovo manto erboso dello Stadio degli Oliveti, dove dal 15 settembre si svolgono le giornate di open day dell’US MASSESE 1919, che recentemente ha dato vita ad un nuovo progetto denominato GIOVANI BIANCONERI su spinta di Fabio Marangon, neo responsabile della Scuola Calcio. Stiamo parlando di una scuola calcio coordinata il cui responsabile tecnico riguardo le attività motorie di base e la preparazione atletica è diventata Monica Rondelli, Laureata in Scienze Motorie con 110 lode, insegnante anche di nuoto e pallavolo con un passato nel calcio giovanile in squadre versiliesi. Non lavorerà da sola, ma sarà aiutata da un ragazzo giovane, Scuzzarella Rocco con passato calcistico nelle giovanili di zona e avra’ il compito di seguire le nuove leve del 2014-2015 nell’accoglienza sportiva.



La scuola calcio, quest’anno per la prima volta nella storia dell’US MASSESE 1919 ha aperto le porte anche alla ragazzine (gia’ iscritte 3 bimbe) e si pone un obiettivo su tutti: coniugare più esercizi, provenienti da sfere sportive differenti come calcio e atletica (dato che l’attivita’ sportiva per questa stagione sara’ effettuata all’interno della struttura del Campo Scuola gestito dalla UISP Massa Carrara), mantenendo sempre i bambini e ragazzi al centro di tutto.



“Le prime giornate dedicate agli Open Day, a porte aperte, per fare conoscere progetto e struttura -ci ha spiegato Fabio Marangon– sono state positive, non grossi numeri ma fiducia si nei genitori che per la prima volta sono venuti a conoscere il progetto, regna ancora un po’ di scetticismo legato alle ultime vicende di giugno concluse con la retrocessione della Prima Squadra nel Campionato Eccellenza. Vengo da 8 anni di esperienza da responsabile scuola calcio in altra societa’ e vi assicuro che l’inizio fu come quello attuale quindi tutto cio’ non lo considero negativo perche’ la voglia di rilanciare il nome piu’ importante della citta’ in ambito calcistico mi porta a far credere che i numeri aumenteranno di giorno in giorno. Mi è stato chiesto di dare una mano direttamente dal Direttore Generale Dario Pantera e si è buttato giù questo progetto ambizioso con un unico vincolo quello di non avere l’ossessione dei numeri in questa partenza datata 1 agosto 2019. Un progetto che torna ad essere molto più semplice di quello che vuole essere: riportare il bambino al centro proponendogli diverse attività. Perché vogliamo vedere i bambini che escono dal campo felici dopo aver provato a fare anche dell’altro (e quà mi riferisco alla multi discipline legate anche all’atletica che andremo a sfruttare all’interno del Campo Scuola di Massa). Dico sempre che i bambini giocano tutti assieme, felici di farlo, e lo fanno non a seconda del colore della pelle o del sesso, ma del colore della palla che li unisce. Siamo forse noi adulti che estremizziamo e vediamo diversità dove non ce ne sono”.



Oltretutto la proposta della nuova scuola calcio dell’US MASSESE 1919 è di offrire un anno di attività sportiva gratuita ai tesserati dalla leva 2014 in su.



“Dalle risposte avute in questi giorni di settembre dovrebbe diventare un bel progetto – puntualizza Fabio Marangon – Siamo molto appassionati dalla gestione creata dalla nuova

Proprieta’ dalla Prima Squadra alla Scuola Calcio (Pulcini-Primi Calci-Piccoli Amici) passando attraverso il Settore Giovanile (Juniores-Allievi-Giovanissimi ) e cerchiamo di fare collimare le nostre passioni sportive , tentando di fare una cosa che a nostro avviso mai è stata fatta. Vedremo se il tempo ci darà ragione o se sarà un buco nell’acqua, ma crediamo che non lo sarà. Il progetto dovra’ avere comunque delle basi e queste saranno sicuramente create (come gia’ descritto) anche dall’attivita’ di base maschile-femminile (6-12 anni) basata esclusivamente sul divertimento con rispetto sul campo e sulla storia centenaria dell’US MASSESE 1919. Il secondo Step sara’ ricreare delle importanti collaborazioni con i vivai delle squadre locali presenti nel territorio perche‘ l’ambizione di arrivare a giocare Campionati Regionali nel nostro Settore Giovanile, coordinato da Umbero Balloni, portera’ numerosi vantaggi, mirati successivamente nel corso degli anni al debutto in Prima Squadra di atleti massesi (purosangue) limitando l’emigrazione precoce di atleti in territorio versiliese o spezzino, causa penalizzante anche delle sconfitte ottenute nelle ultime stagioni dalle Rappresentative di Massa Carrara nei tornei Toscani delle categorie Giovanissimi e Allievi.



Cogliamo l’occasione -conclude Marangon- per annunciare alla stampa il programma settimanale dell’attivita’ sportiva che verra’ svolta dal lunedi al venerdi dalle ore 17.30, presso il campo sintetico di calcio a 5 di fronte allo Stadio (Campo Scuola), con la coppia Rondello-Scuzzarella per la categoria Piccoli Amici 2013-2014-2015, Bertozzi Gianni per la categoria Primi Calci 2011-2012, Lenzetti Marco per i Pulcini 2010. A breve verra’ completato lo Staff con l’inserimento di un preparatore dei portieri e un maestro di tecnica che molto probabilmente si avvarra’ di un giocatore della Prima Squadra, in modo da completare quella familiarita’ (giocatori-bambini/e) acquisita per la prima volta domenica 15 settembre, quando 22 ragazzini e 3 ragazzine sono scesi in campo per il calcio d’inizio di Massese-Tau Calcio accompagnando i giocatori e terna arbitrale a centrocampo riscuotendo numerosi applausi tra il pubblico presente sugli spalti degli Oliveti di Massa".