Futsal Under 19, parte col botto il Città di Massa

Tra le mura amiche batte con un rotondo 9-1 l'Isola d'Elba

Calcio Junior - Miglior inizio campionato non si poteva sperare per l'Under 19 del Cittá di Massa che tra le mura amiche batte con un rotondo 9-1 i pari età dell'Isola d'Elba.



Primo tempo terminato 6-1, è stato giocato su buoni ritmi con un De Angeli "cecchino infallibile" che al suo esordio nel Futsal sigla subito un'importante tripletta. A segno con lui anche Carozzo su punizione, Buffa in contropiede e Berti su tiro libero. Isolani a segno con Scordino, lesto a sfruttare l'unico errore della retroguardia di casa.



Ripresa, complice anche il grande caldo, giocata a ritmi blandi, nelal quale capitan Bianchi e compagni hanno gestito il risultato e colpito in contropiede con Ratti Edoardo, Furlan e Lenzetti per il definitivo 9-1.



Prossimo impegno per i ragazzi Domenica prossima alle 11 a Grosseto.



Il Tabellino



Città di Massa: Bertipagani, Buffa, Berti, Lorenzoni, Lenzetti, Ratti E, Ratti G, De Angeli, Bianchi, Carozzo, Furlan, Della Bona. All. Aliboni

Elba '97: Burelli, Provenzali, Del Buono, Nardelli, Meta, Zaporojan, Scordino, Mazzei, Rossi, Angiolella, Capocci, Poch. All. Capocchi

Reti: CdM- De Angeli(3), Carozzo, Buffa, Berti, Ratti E, Furlan, Lenzetti

Elba '97- Scordino